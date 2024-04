Šéfredaktor Slováckého deníku Pavel Bohun | Foto: DENÍK/Jan Karásek

Ani jsme se nenadáli a už se šplhají nahoru také ceny vstupného do památek Zlínského kraje. Národní památkový ústav to oznámil těsně před začátkem letní turistické sezony. Zdražení po dvou letech zdůvodňuje vyššími náklady na správu památek i na úsporná opatření ministerstva kultury, coby svého zřizovatele.

Zajímavé je, že o nejvyšší částku, 40 korun, jde nahoru vstup na hrad Buchlov. Za základní prohlídkový okruh tam dospělý zaplatí už 240 korun. Naproti tomu nezdražená prohlídka zámku Buchlovice přijde na 220 korun, tedy stejně jako vloni.

Když to srovnáme s cenou vstupného do Květné zahrady v Kroměříži, kde návštěvník po čtyřicetikorunovém zdražovacím posunu zaplatí 180 korun, anebo s prohlídkou reprezentačních prostor prvního patra zámku ve Vizovicích, zjistíme, že se dvou set korunová hranice pro vstup do památek v kraji stává samozřejmostí.

Výlet na hrad či zámek v našem kraji pro pětičlennou rodinu tak i s obědem snadno překoná částku dvou tisíc korun. Žádná láce, kdeže loňské sněhy jsou. Holt si zvykejme na to, že budeme mít hlouběji do kapsy také kvůli tomu, že inflační skok neminul ani oblíbené historické cíle rodinných výprav.