Šéfredaktor Slováckého deníku Pavel Bohun | Foto: DENÍK/Jan Karásek

Zaujal mě nápad skoncovat s jedním „brownfieldem“, tedy, jak vysvětluje encyklopedie, nedostatečně využívaným či zanedbaným pozemkem, objektem, nebo areálem… V tomto případě mám na mysli pokus o začátek konce chátrajícího prostoru dávno zkrachovalé fabriky Slezan, nacházející se hned za Starým Městem, vpravo od výpadovky na Brno.

Chátrající areál Slezanu ve Starém Městě se proměňuje v Business park

Před definitivním úpadkem by areál pozvolna zarůstající náletovými dřevinami měl zachránit prodej parcel určených k průmyslovému využití. Myšlenka vyrvat lokalitu z pasivní letargie, oživit prostor podnikatelskou energií a vrátit mu tep, ducha i esprit lidské činnosti by za určitých okolností mohla být úspěšná. K tomu už nyní chybí jen nadšení zájemci o to, usadit se tam a rozjet své podnikatelské aktivity.

Věřím ale, že všeho do času. Vyjít by to mohlo. Business parku ve Starém Městě by se však musel vyhnout smolný osud průmyslové zóny v Holešově, která se už 16 let potýká s potížemi…