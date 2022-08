V pátek se návštěvníci mohou těšit na koncert Tata Bojs s Dekkadancers, na Petera Lipu, F-dur jazz band nebo například na rozhovory Lucie Výborné. V sobotu pak na Davida Kollera, Please The Trees, Khoibu, Golden Delicius, Sun + Dead, a také na kapelu Bombarďák.

„Letos jsme pro návštěvníky WiFič VEN! připravili Stezku designu, během které chceme vysvětlit to, jak vnímáme design my. A to tak, že v našem pojetí dává design lidem práci. Není tedy synonymem pro něco luxusního, drahého, výjimečného. V Egoé design chápeme jako řešení problému – ideální propojení funkce a tvaru,“ vysvětluje jeden z organizátorů akce Petr Vavrouška.

Stezka designu je dlouhodobý projekt, přístupná bude i po skončení WiFič VEN! Velký prostor dostává v rámci WiFič VEN! program pro děti. Připraveno je divadlo, koncert kapely Bombarďák, dvojice Sun and Dead, výtvarné a kreativní dílny a sportovní aktivity.

„Chceme, aby nám rodiče důvěřovali, užili si hudbu, jídlo. A své děti svěřili do naší péče,“ vysvětluje Petr Vavrouška.

Gastro je dalším pilířem, na kterém stojí jinakost bílovické akce. Letos bude mít podobu food track parku.

„K jídlu přistupujeme stejně kreativně jako k výběru hudby. Hledáme netradiční, inspirativní prodejce,“ uzavírá Petr Vavrouška.