Úctyhodnou dobu, více než čtyřicet let, slouží svému účelu silniční most přes říčku v Jankovicích. Inu, zlaté české ručičky opět slavily triumf. Nadarmo se neříká, že v minulosti byla u tuzemských stavařů prioritou kvalita, která měla o něco navrch před zásadním dodržením termínu.

Redaktor Slováckého deníku Oleg Kapinus. | Foto: DENÍK/Michael Lapčík

Možná by jankovický most vydržel další desetiletí. Správce regionálních silnic ale nechce nic ponechat náhodě a most, který se chlubí „důchodovým“ věkem, vymění. Věřím, že se staré dobré časy vrátily, a nový most, který nahradí původního vysloužilce, vydrží alespoň oněch dalších čtyřicet let. Podle vyjádření silničářů specialisté na mostní konstrukce nic neponechali náhodě a zcela jistě přihlédli k závadám, kterými stávající most trpí. A tak dost možná budou mít výměnu nového mostu na starosti až zcela jiné generace techniků…

Související článek: Jankovice: poškozený most musí vyměnit