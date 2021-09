Babí léto na Slovácku, podobné tomu letošnímu, i tehdy krásně nahrávalo přípravě podzimních kvasů, zatímco v USA 19členné sebevražedné komando v čele s Egypťanem Muhamadem Attou mířilo v té chvíli se čtyřmi unesenými letadly ke svým cílům. Těmi nejviditelnějšími terči pro ně byla dvojice 110patrových mrakodrapů Světového obchodního centra na newyorském Manhantannu, jimž se říkalo dvojčata.

Krátce před devátou ráno amerického času, a pak o 17 minut později, atentátníci navedli dvě z unesených letadel k nárazu do mrakodrapů. Ty se v důsledku devastace budov a rozsáhlého požáru během následujících dvou hodin zřítily. Další z letadel zasáhlo budovu amerického ministerstva obrany – Pentagon – a to poslední v důsledku vzpoury pasažérů na palubě se zřítilo v Pensylvánii do polí.

SMS od kamaráda v mobilním telefonu mě bleskově poslala ze zahrady domů k televizi, kde jsem pak nechápavě sledoval přímý přenos z paralyzovaných Spojených států. Útok, při němž tehdy zahynulo téměř 3000 lidí, rozpoutal válku proti terorismu, konkrétně proti organizaci Al-Káida a jejímu vůdci Usámu bin Ládinovi. Toho sice o 10 let později zastřelilo speciální americké komando, svět je však v nekonečné válce s terorismem doposud…