V dětech je záruka všech životů příštích

Rok co rok vbíhají chlapci a děvčata do prvního dne měsíce června slavobránou Mezinárodního dne dětí. Skotačivě, jak je ostatně výsadou mládí. Je dobré, že kluci a holky mají kromě zmíněného Dne dětí ještě dva svátky do roka. Narozeniny a jmeniny.

Dětský den. Ilustrační foto | Foto: Deník / Denisa Šimanová