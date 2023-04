Šéfredaktor Slováckého deníku Pavel Bohun | Foto: DENÍK/Jan Karásek

Česká pošta má velké ekonomické problémy. Její vedení se proto rozhodlo jim čelit mimo jiné tím, že v půli roku zruší po celé republice 300 svých poboček. Ze seznamu, který Česká pošta zveřejnila vyplývá, že náš kraj přijde o 14 z nich.

Je to sice relativně malé množství, dokud si však neuvědomíme, že po této nucené redukční kůře zůstane v řadě měst pro všechny jejich obyvatele k dispozici zpravidla pouze jedna jediná pošta v centru. Lidé se tudíž budou muset obrnit trpělivostí, protože do centrálních poštovních úřadů může od července mířit denně i o třetinu víc klientů, než na kolik byli do té doby zvyklí.

V Hradišti a v Brodě uzavře Česká pošta po dvou pobočkách

Ve Zlínském kraji to pocítí všechna větší města - Kroměříž, Vsetín, Valašské Meziříčí, Rožnov pod Radhoštěm, Uherský Brod i Uherské Hradiště. Tedy pokud se za ně někdo nerozhodne u pověřených zástupců lobbovat a životnost některé z již k zániku odsouzených poštovních poboček neprodlouží. Tak se k tomu alespoň staví uherskohradišťský starosta a poslanec Stanislav Blaha, jenž se k jednání chystá.

Se snižováním počtu poštovních poboček to zkrátka nebude žádná sranda. Jednoduché to nebudou mít poštovní klienti, obyvatelé dotčených míst a nakonec ani manažeři České pošty, kteří tuto zeštíhlovací akci vymysleli. Až si říkám, jestli by České poště víc neušetřilo namísto uzavření 300 poboček, propuštění několika desítek jejích královsky placených vedoucích pracovníků…