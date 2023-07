Šéfredaktor Slováckého deníku Pavel Bohun | Foto: DENÍK/Jan Karásek

V úterý 11. července uplyne 110 let od narození Zdeňka Galušky. Slavný rodák z Uherského Ostrohu je autorem kultovních knih Slovácko sa súdí, Slovácko sa nesúdí, Stařeček Pagáč vyprávjajú a souhrnného vydání Slovácko sa súdí aj nesúdí. Psal také soudničky, maloval a ilustroval.

Galuškovy knihy převedl do seriálové podoby režisér a scénárista Petr Tuček. Točilo se například v Hluku, Petrově, Pavlově, Svatobořicích-Mistříně, Vlčnově, Veletinách, Vacenovicích, Ostrožské Lhotě i Hradčovicích, tedy veskrze na Slovácku, kam jsou také Galuškovy příběhy zasazeny.

Zdeněk Galuška se roce 1935 přestěhoval do Brna, kde strávil většinu svého plodného, pětaosmdesátiletého života. Na jeho sklonku se však vrátil zpět na rodné Slovácko. Zemřel 13. února 1999 v Charitním domě svatých Andělů strážných v Nivnici.

Nejen do historie, ale především do srdcí čtenářů a také diváků televizního seriálu se nesmazatelně vepsal trefnými postřehy i hláškami, které velmi rychle zlidověly. Kdo by si nevybavil a nezasmál se vzletným citátům: „Nech žijú náš pan starosta Puchýř! Já su Mrňús, čuješ? Tož to ne enem čuju, to aj vidím. Cóóó, ty pajtášu zaškňúřený, ty budeš bit mojého otca? Že ho nepleščíš ešče jednú?“

Ano, byla to právě originální lidová slovesnost v knihách skvělého vypravěče a glosátora Zdeňka Galušky, která nejenom v našem kraji učinila jeho dílo kultovním…