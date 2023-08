Šéfredaktor Slováckého deníku Pavel Bohun | Foto: DENÍK/Jan Karásek

Rostou nebo nerostou? Takovou otázku si po propršeném a chladném začátku srpna klade v polovině tohoto prázdninového měsíce nejeden houbař. Ale přestože se to na sociálních sítích i v jiných médiích začíná hemžit snímky košíků plných praváků, babek, klouzků či bedlí, stále nelze mluvit o tom, že bychom letos konečně začali zažívat houbařský boom.

Houby prý rostou, ale lokálně. Proto u nás na Moravě mají lidé štěstí na vrchovaté košíky praváků spíše sporadicky a především v Beskydech. V Bílých Karpatech hříbky růst teprve začínají a ani ve Chřibech to není žádná sláva.

Bída je to především v jehličnatých lesích. Něco lze prý najít spíše v těch listnatých. Dá to ale práci a nahlížet je třeba až do mlází. O něco úspěšnější jsou sběrači, pročesávající lesy mezi Bzencem a Moravským Pískem.

I tam však houby rostou tak trochu bídně, jak jsem viděl na dně košíku jednoho mého kamaráda po jeho usilovném tříhodinovém hledání. Vůni hub, aby tam jeden pohledal, les i tam je podle něj hodně suchý.Dlouholetá a uznávaná mykoložka ze Salaše Alena Filípková, stejně tak jako další odborníci na houbaření tvrdí, že si na houbařské žně prostě musíme ještě pár dní počkat. A v tomto případě se dá směle říct, že trpělivost houby přináší…

