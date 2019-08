Tropická červencová výheň se postarala o to, že tráva seschla a zůstala čučet téměř tak, jak jsem ji začátkem prázdnin přistřihl. A navíc ze všech mých stromů tropy nerozchodí trojice durancií v nejlepším věku, ani na jaře čerstvě zasazená hrušeň s jabloní.

Oproti loňské masivní nadúrodě sklidím letos maximálně kýbl trnek do buchet. No a když se rozhlížím kolem, zjišťuji, že to ani u souseda není žádná sláva. V jeho sadu navíc letní slunce zle přismahlo tu nejmladší část.

Holt, snadné to nejspíš nebudeme mít ani v následujících letech. Pokud globálně hrozící prst klimatologů potvrdí globální oteplování a vyšší výskyt extrémních výkyvů počasí, může být z toho ještě pořádně horko sadařům i zemědělcům – vlastně nám všem.