Šéfredaktor Slováckého deníku Pavel Bohun | Foto: DENÍK/Jan Karásek

Ekonomická, hospodářská, covidová – krize za krizí doléhají v posledních letech na celou naši společnost, ale jeden z podnikatelských sektorů jakoby to příliš netrápilo.

Na mysli mám ty, kteří pronajímají často zdevastované, neopravované a neudržované byty, nezřídka ve vyloučených lokalitách a jejich obyvatelé jim za ně musí platit nekřesťansky vysoké nájmy. A proč by také ne, když jde o peníze, jež jsou v drtivé většině státem přiznanými sociálními příspěvky na bydlení. Obchodníci s chudobou si tak nebývale drahé nájemné na své účty bez skrupulí stahují přímo ze státní kasy prostřednictvím Úřadu práce.

Je naprosto nepřijatelné, aby tito „podnikatelé“ takovým způsobem rýžovali a zbytek společnosti se musel na toto bezcharakterní okrádání spoluobčanů jen útrpně dívat. V době nekrizové mi takové jednání a dojení státu přišlo jako nechutné. Nyní už ale jde o naprosto nepřijatelný postup, se kterým musí nejenom Ministerstvo sociálních věcí něco začít dělat.

Bohužel, toto předchozí vlády neřešily a alibisticky tento dlouholetý problém zametaly pod koberec. Teď už ale není na co čekat. Neviditelná ruka trhu holt tento byznys pokřivila a on nás všechny, kteří přispíváme do státní kasy, čím dál víc ožebračuje.