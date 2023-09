Výstava hub. Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Adéla Buráňová

Výskyt plodnic nejen kloboukatých hub v chřibských lesích je silně závislý na počasí, na průběhu ročního období i na vlivu okolního prostředí.

Ani jeden houbový rok se nepodobá druhému. Aby byly houby v expozici po dobu výstavy co nejčerstvější a přečkaly ji v plné kráse, vyráželi členové mykologického klubu a jeho příznivci od čtvrtka do soboty hledat houby do chřibských lesů. A co v nich v posledním zářijovém týdnu mykologové a vyznavači hub třeba našli?

Na to dala Slováckému deníku odpověď bývalá předsedkyně salašského mykologického klubu Alena Filípková.

„Muchomůrku zelenou a růžovku, pstroček trubkovitý, lošáka zprohýbaného, holubinku nazelenalou, namodralou a mandlovou. Jen výjimečně najdou lidé v lesích kolem Salaše václavky,“ řekla Alena Filípková.

Prozradila, že na výstavu hub se přijede podívat přední český mykolog Jan Wipler z Hradce Králové. Letos pravděpodobně na výstavu nedorazí Libor Tmej z Choceňska, který byl na salašské výstavě hub už pětkrát.

„Na své si přijdou na výstavě gurmáni, kteří budou na ní moct ochutnat grilované brambory s houbami, houbové rohlíčky a sekanou, houbovou paštiku, houbový guláš a polévku. Zvláštností bude bezlepková a bezmasá dýňová kaše s houbami,“ nechala se slyšet Alena Filípková.

Speciál houby bannerZdroj: Deník/Jan Lakomý