Energetická krize si cenami elektřiny a plynu vyšroubovanými do nevídaných výšin, vybrala na Slovácku první velkou oběť – Sklárnu Květná, kterou dohnala k nedobrovolnému ukončení výroby. K tomu by mělo dojít k prvnímu únoru příštího roku, kdy se bezmála devět desítek zaměstnanců sklárny, pokud si do té chvíle nenajdou jiné zaměstnání, bude muset přihlásit na úřad práce.

Brutální zdražování energií v minulém roce totiž následně torpédovalo ceny sklářských výrobků o třetinu nahoru, čímž se na zahraničních trzích ručně vyráběné sklo z moravsko-slovenského pomezí rázem stalo neschopné konkurovat cenám ostatních.

Situace je o to smutnější, že příští rok uplyne 230 let od roku 1794, kdy Sklárnu Květná založil kníže Jan z Liechtenštejna.

Zejména propuštěným lidem nezbývá než doufat, že se během příštího roku podaří majiteli sklárny Luboru Cervovi realizovat jeho plán na transformaci Sklárny Květná a spustit v ní speciální automatickou linku.

Jedině za takových okolností by se lidé ze sklárny mohli vrátit do své továrny a začít psát její další kapitolu. Držím palce, aby to klaplo a otec zakladatel Jan z Lichtenštejna se nemusel rozčarovaně obracet v hrobě…