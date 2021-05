Tu a tam přijde čas, kdy se člověk zatouží podívat do svého rodného domova. Chce jít po cestě, po níž kdysi chodíval, kráčet přírodou, kde znal každou pěšinku, studánku, v lese houbařské plácky či potůček.

Chce vidět práh někdejšího domova, stromy na návsi, starou lípu a pod ní zvoničku, pomník padlých nebo hospůdku. Zatouží zajít do míst, kde prožíval dětské radosti, možná i první lásku, její krásu i bolest.

Ale také, kde poznával sílu rodného domova. Potkává se s kamarády, spolužáky, sousedy, kteří se jej vyptávají na jeho zdraví, jak se mu vede, jak je spokojený s tím, co se v té jeho rodné obci podařilo za poslední roky vybudovat. Ve svém rodném kraji, kde je vlastně místo k častým návratům, si člověk nabírá sílu z jeho dávné i současné podoby.

A možná trochu jako lakomec se snaží pomyslně vzít na cestu do svého nynějšího domova všechno, co se dá. Ví, že se s rodným krajem musí rozloučit. Ale také ví, že pokud mu bude zdraví sloužit, se do toho svého rodného domova zase vrátí.