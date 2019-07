Kromě zástupu zahraničních hostů, známých především filmovým fajnšmekrům, patří letos mezi proslavené návštěvníky LFŠ domácí provenience například režiséři Hynek Bočan či Jan Svěrák, nebo herci Kryštof Hádek, Jan Budař, Jiří Mádl, a Hynek Čermák. Ozdobou desetidenní akce pak zajisté bude přítomnost slovenského humoristy, dramatika, spisovatele-prozaika, textaře, herce, režiséra, moderátora a zpěváka Milana Lasici.

Do centra města, k Masarykovu náměstí a do Smetanových sadů, se pohrnou zástupy především večer, kdy tam budou moct zdarma zhlédnout řadu filmových delikates, jako například megahit uplynulých měsíců Bohemian Rhapsody nebo čtvrt století starou kultovní pecku režiséra Quentina Tarantina Pulp Fiction Historky z podsvětí. Toho, z čeho lze vybírat, je však daleko víc, takže se určitě máme na co těšit.