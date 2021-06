K samotnému svátku jsou připraveny mnohé zábavné slavnosti, setkání se zajímavými lidmi, kulturní, sportovní a jiné zábavné akce. Na ně pak každoročně navazuje přepestrá, bohatá a hodnotná činnost svědomitě zajištěná a připravená pro romantický čas prázdnin.

Mezinárodní den dětí se všemi radostmi, které naší nejmladší generaci přináší, bereme jako samozřejmost. Nedovedeme si představit, že by tomu mohlo být jinak. Naše děti žijí v podmínkách, o kterých se někdejším generacím snad ani nesnilo.

Vždyť kolik je ještě zemí, kde děti hladovějí, trpí nemocemi a hmotným nedostatkem, jsou vystaveny bezcitnému rasovému útisku, nemohou se vzdělávat, nepoznaly, jak je krásné se smát a hrát si.

Ne! Dítě v naší vlasti vám nepoví, že je šťastné. To by asi samým zázrakem překročilo svůj věk a náhle přemoudřelé vstoupilo mezi dospělce. V dětech je přece stále živé tajemství i naděje pokračování lidského rodu, kterému je předurčeno pobývání na Zemi do nekonečnosti věků.