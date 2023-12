Šéfredaktor Slováckého deníku Pavel Bohun | Foto: DENÍK/Jan Karásek

Celou řadu komplikací přináší na samém začátku prosince sněhová nadílka, jíž se mohou pochlubit i nížiny našeho kraje.

V posledních letech doslova nevídaný přísun sněhu a teploty pod bodem mrazu v těchto dnech potěšily především děti a lyžařská střediska, méně radosti pak přinesly řidičům, silničářům či vodohospodářům. Odhlédneme-li od silničního provozu, kde sníh o víkendu způsoboval místy kolapsové stavy, posledně jmenovaní zaznamenali se sněhovým přívalem pozitiva i negativa.

Množství sněhu v povodí Moravy se během několika dnů zvýšilo šestinásobně, což je dobře z pohledu doplňování povrchových a podzemních vod. Na druhou stranu nečas, sněžení a led komplikují vodohospodářům například úklidy břehů.

Co se ski areálů v našem regionu týká, tam vládne opatrné nadšení. Na Stupavě mohutně zasněžují a už od soboty se tam lyžuje. V dalších případech dokončují zasněžování. No a tam, kde jsou bez umělého sněhu nebo mají omezené možnosti, tak tam s otevřením stále vyčkávají.

Například majitel Skicentra Bílé Karpaty na Mikulčině vrchu počítá s tím, že by mohl svah otevřít před Vánocemi, až to sněhové podmínky dovolí. Pokud se tak stane, bude to podle něj poprvé po 12 letech, kdy areál vlastní a už před Vánocemi by se tam lyžovalo…