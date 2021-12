Vkusné, nebo nevkusné, zajímavé, či kýčovité, jiskřivě erotizující nebo obscénní, únosné či už za hranou?

Takto rozporuplné otázky v nás může vyvolávat rozsáhlá uherskohradišťská výstava legendárního, nicméně svými kontroverzně zaměřenými uměleckými snímky vyhlášeného fotografa Jana Saudka.

Při vyslovení jeho jména má většina z nás poměrně jasno, že se jedná o autora „těch“ hambatých fotek, které se často vyznačují zobrazením nahých korpulentních ženských těl v nejroztodivnějších figurách a pózách s bizarním pozadím flekatých stěn.

Z tohoto pohledu je zajisté na každém z nás, nakolik je takové téma poutavé a atraktivní a expozici tudíž přijde zhlédnout, anebo odmítavě zakroutí hlavou a s odkazem na nevkusnost, už dopředu nad Saudkovými fotografiemi zlomí hůl.

Velká Saudkova výstava v Hradišti oslavuje i provokuje. Nahlédněte

Polemika může být i o tom, zda je vhodné, aby expozici tematicky na takto tenkém etickém ledě prezentovala příspěvková organizace kraje, anebo spíše patří za zdi soukromých galerií.

Největší otázkou však asi zůstává, bránit-li zvědavým pubescentům, aby si Saudkovy fotografické výjevy prohlíželi…

Podle mého názoru by to bylo zbytečné a stejně by šlo o marnou snahu, když si uvědomíme, jak bezbřehý je virtuální svět internetového oceánu se svými pornografickými sirénami a daleko nebezpečnějšími lákadly, než jsou kreace obnažených postav na uměleckých fotografiích Jana Saudka.