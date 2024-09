Kdo s čím zachází, tím také schází, dalo by se říct v případě náhlé změny vedení města Uherský Brod, která nastala na pondělním zasedání tamního zastupitelstva. Jen pro upřesnění, v Komenského městě nedošlo k ničemu zase tak neobvyklému. Po komunálních volbách před dvěma lety voliči rozdali karty tak, že hnutí ANO tam sice zvítězilo, ale se spřízněnými uskupeními nemělo k sestavení většiny dostatečný počet zastupitelů.

Matematicky byla v 27členném zastupitelstvu situace jasná. Menšina třinácti dychtících po změně ve vedení města versus většina čtrnácti, kteří měli našlápnuto k tomu, aby ve své vládě na radnici pokračovali dál. Jenže. Tehdy se stalo to, že se menšinovému táboru zastupitelů podařilo z toho protějšího „přetáhnout“ na svou stranu jednoho, přesněji řečeno jednu váženou dámu – středoškolskou i vysokoškolskou pedagožku Miroslavu Polákovou, kterou pak nová většina zastupitelů zvolila historicky první starostkou Uherského Brodu.

Selanka nové většiny však trvala jen polovinu volebního období. Po dvou letech byly v koaličním sepětí čím dál více viditelné trhliny. Tou nejvýraznější se stal odchod kontroverzního radního Petra Bilavčíka, jenž začátkem září složil zastupitelský mandát a svou neúprosnou kritikou vládnoucích řad v rezignačním dopisu dal nahlédnout do poměrů ve vedení města aktuálně panujících.

To se s největší pravděpodobností stalo poslední kapkou, díky níž pohár trpělivosti přetekl minimálně v případě radního Richarda Kastnera (Brod žije! STAN). Ten na sebe vzal roli příslovečného jazýčku na vahách, opustil do pondělka v Komenského městě vládnoucí sestavu a přidal se na stranu dosavadní opozice, čímž jí umožnil návrat do vedení města - teoreticky na zbylé dva roky tohoto volebního období.

Pokud se tedy koalice většiny „jednoho“ nerozklíží, tak jako ta předešlá, jejíž rozpad mi příznačně okomentoval jeden dobrý znalec uherskobrodských poměrů slovy: „Bylo to přesně, jak jsem ti před dvěma lety říkal. Nakonec se sežrali sami…“