Poměrně jednoznačně působí čísla, která se po sečtení obsahu volebních uren ve Zlínském kraji stala matematickým vyjádřením vůle voličů.

Tudíž je nade vší pochybnost, že Radim Holiš z ANO sedí pevně v hejtmanském křesle a minimálně další čtyři toky na něm sedět bude. Za 37,27% hlasů voličů jeho hnutí získalo v krajském zastupitelstvu 20 ze 45 mandátů, čímž mu k vytvoření koaliční většiny ideálně stačí dohoda s dosavadním koaličním partnerem na krajské úrovni – občanskými demokraty.

Ti za 10,49% hlasů totiž disponují pro ANO potřebnými pěti pozicemi krajských zastupitelů. Jejich společných 25 zastupitelských mandátů by tak ke krajskému vládnutí pohodlně postačovalo. Vyloučeno však není ani to, že ANO v našem kraji přizve k vládnutí i další úspěšný subjekt - Starosty s podporou TOP a ZVUK s 10,25% a pěti zastupitelskými mandáty, čímž by většina vládnoucí koalice byla třicetičlenná, tedy absolutní.

Hořkost prohry nechaly víkendové krajské volby zakusit Jiřího Čunka, lidoveckého lídra kandidátky K21, která za 18,19% hlasů brala pouhých 10 zastupitelských křesel. Náplastí na tuto jeho porážku od Radima Holiše, se však alespoň z části stala Čunkova triumfální jízda prvním kolem senátních voleb, které s přehledem ovládl a ziskem 56,76% hlasů obhájil pozici senátora, což z něj na Valašsku učinilo senátorského hegemona.

Mezitím v sousedním senátním obvodu, rozkročeném mezi Zlínskem a Uherskohradišťskem, rozhodne o senátorovi až duel v následujícím víkendu mezi vítězem 1. kola Oldřichem Hájkem a obhájcem senátorské pozice Patrikem Kunčarem, a to je jediným otazníkem na našem téměř uzavřeném volebním účtu.Vše se zdá být nadmíru jasné.

Pokud si však položíme otázku, nakolik jsou regionální volební plebiscity o činnosti krajských či senátních zákonodárců ovlivňovány počínáním aktuální vládnoucí garnitury, věřte, že bezpochyby výrazně. Do značné míry tomu nasvědčuje například bídný volební zisk Pirátů, který je de fakto v následujících čtyřech letech vyšachoval ze zastupitelstva Zlínského kraje.