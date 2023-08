Šéfredaktor Slováckého deníku Pavel Bohun | Foto: DENÍK/Jan Karásek

Český statistický úřad aktuálně zveřejnil informace o meziměsíčním i meziročním zvýšení tuzemské průmyslové výroby, přílišný důvod k radosti to však podle ekonomů nezavdává. Tahounem je totiž především automobilový průmysl. Za vzestupem průmyslové výroby stojí takřka 54procentním nárůstem objemu. Ten byl natolik silný, že podle hlavního ekonoma Trinity Bank Lukáše Kovandy více než kompenzoval i citelný propad v jiných klíčových průmyslových odvětvích.

Na klesající trend především v těžbě uhlí, hutnictví a slévárenství koneckonců poukazuje také ředitelka společnosti Next Finance Markéta Šichtařová. Drobný meziroční nárůst sice hlásí stavebnictví, lepší zrcadlo tohoto průmyslového odvětví však podle Šichtařové nastavuje údaj o zahájené stavbě bytů, která meziročně klesla o 18,3 procenta.

Všeobecný optimismus nelze spatřovat ani ve slábnoucí koruně. Zatímco vývozu by měla napomoct, protože ovlivňuje zvýšení konkurenceschopnosti tuzemského exportu na zahraničních trzích, lidem vyjíždějícím na dovolenou do zemí eurozóny zdražuje nákup eura. Ten, kdo si eura nenakoupil před prázdninami, sáhne hlouběji do kapsy, protože za jejich pořízení zaplatí nyní i v následujících měsících už jen víc. Do konce letošního roku podle ekonomů nelze vyloučit propad naší měny až k úrovni 25 korun za euro.

Popravdě, je docela vědou porozumět statistickým číslům. Vždycky totiž nemusejí sdělovat to, co se na první pohled zdá, že sdělují. Proto je nutné umět číst mezi jejich řádky, i když chápu, že pro spoustu z nás to nemusí být vůbec snadné…