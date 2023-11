Šéfredaktor Slováckého deníku Pavel Bohun | Foto: DENÍK/Jan Karásek

Avizovaná pondělní stávka nejen v základních i středních školách a školkách je strašákem pro celou vládu a naopak velkým vztyčeným praporem nesouhlasu odborářů s vládními ekonomickými restrikcemi.

Například ve Zlínském kraji se hodlá plně nebo částečně zapojit do stávky 37 z celkem 99 krajských školských příspěvkových organizací, 30 z nich bude z důvodu stávky uzavřeno.

Vyplývá to z informací, které do středeční 11. hodiny obdržel odbor školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Zlínského kraje. V pěti organizacích nebylo v ten den ještě jasné, kolik z nich se do stávky zapojí a zda bude možné, aby škola zůstala v provozu.

Já osobně si myslím, že tato doba není ideální pro stávkování. Všichni moc dobře víme, že o peníze, které dnes chybí všude, nás v posledních třech letech připravila pandemie covidu, inflace i bezprecedentní zdražování energií. Rozhodně tím nechci tvrdit, že výše mezd nepedagogických pracovníků ve školách je v pořádku.

Stejně tak chápu, že učitelé stávkou usilují mimo jiné o vylepšení podmínek své práce a spravedlivé odměňování. Jsem však přesvědčen o tom, že jakkoliv jsou protesty tohoto kalibru legitimní a v souladu s naším právním řádem, z prázdné kapsy se špatně rozdává a pokud se najde troška pro jednoho, ozvou se žadatelé z dalších odvětví.

A to přece není cesta ven z problémů, ale neustálý pohyb v bludném kruhu…