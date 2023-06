Šéfredaktor Slováckého deníku Pavel Bohun | Foto: DENÍK/Jan Karásek

Vypadá to lákavě, číst bilanci o tom, kolika lidem z našeho kraje se v posledních letech poštěstilo zbohatnout díky mnohamilionovým výhrám ve Sportce, Eurojackpotu, Šanci milion nebo hře Šťastných deset.

Sázejícím ve Zlínském kraji štěstí přeje. Za pět let vyhráli přes 352 milionů

Dívat se na to však musíme i úhlem pohledu statisícového zástupu těch, kteří desítky let, trpělivě, týden co týden míří do trafik a s vyplněnými sázenkami živí své naděje na kardinální výhru, co ne a ne přijít. Mnozí z nich přitom dobře vědí, jak malá je pravděpodobnost sázejícího, že to bude právě kombinace jím tipovaných čísel, která z osudí vypadne jako ta vítězná.

Před lety vydala Sportka ke kulatému výročí své existence brožuru, v níž zveřejnila do té doby všechna tažená čísla. A protože tehdy byl můj tatínek už dlouholetým sázkařem, publikaci se zveřejněnými taženými čísly si sehnal a dlouhé hodiny se jejím obsahem brodil.

Zjišťoval z kolika výher by za celá ta předchozí desetiletí inkasoval. Pak se jen usmál a hořce poznamenal, že se svými aktuálně sázenými čísly by první ani druhou cenu během uplynulého půlstoletí nevyhrál. Nikdo z nás - armády sázejících, ale nechce vidět tuto odvrácenou stranu výherní mince. Proto budeme i nadále s vyplněnými tikety, týden co týden, mířit do trafik a platit si svou naději, na velké výherní štěstí.