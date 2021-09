Tak snad to Dolněmčanům napomohlo, aby se na jaře úspěšně pokusili bodovat při vyhlašování evropských výsledků v Hinterstoderu…

Naštěstí měli hostitelé pro takové situace v doprovodu komisařů sice nenápadnou, ale o to nekompromisnější dohlížitelku, ostřížím zrakem kontrolující dodržování harmonogramu akce. A nejspíš také proto vše klaplo jak mělo.

Ze zcela jiných důvodů se oba rakouští hodnotitelé se svým doprovodem tak trochu zapomněli v Muzeu Na Mlýně. Vůně vařících se trnek v tamní černé kuchyni totiž nechá málokoho chladným, no a když navíc jedna z tetiček s úsměvem nese Rakušanům vzorek čerstvých povidel a k ochutnání je povzbudivě vybízí slovy: „Dobrú chuť, dajte si, to je bio, bio,“ nedivím se, že se na obzoru rýsuje další zpoždění.

Na celé řadě míst jsem byl to odpoledne s nimi a vůbec jsem jim nezáviděl, jak velké kvantum informací a vjemů vizuálních, sluchových, čichových i chuťových musejí během své relativně krátké návštěvy ve Vesnici roku 2018 obsáhnout.

