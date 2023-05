Šéfredaktor Slováckého deníku Pavel Bohun | Foto: DENÍK/Jan Karásek

Velké rozladění mezi lidmi způsobil balíček daňových úprav, jehož prostřednictvím se vláda snaží ozdravit financování státu. V souvislosti s pokusem zařadit do balíčku i zavedení spotřební daně na víno nakonec vyslyšela vládnoucí koalice nespokojené vinaře.

Jejich vlna odporu vůči takovému zdanění byla nejhlasitější, a tak není divu, že se mluví o tom, nakolik úspěšně si vinaři nepřijetí takové daně vylobbovali, a zda je to fér vůči ostatním alkoholickým produktům, které spotřební daní zatíženy jsou. Navíc v naší zemi podle statistik převládá spotřeba vín dovezených, takže by tato daň zatížila především vína zahraniční.

Převažujícím argumentem pro nezavedení spotřební daně na víno však bylo údajně to, že v drtivé většině okolních vinařsky disponovaných zemí je prodej vína od této daně oproštěn. Také já jsem toho názoru, že pokud by to vláda udělala opačně a spotřební daň na víno uvalila, byli by naši vinaři zásadním způsobem vůči těm okolním znevýhodněni.

Rozumím i výtkám pivovarníků, že oni spotřební daň platit musí, takže vůči nim jde o nespravedlnost. Ve finále ale chápu, že vláda daňovými změnami tento svůj mimořádně nepopulární krok udělat musela, a to i za cenu, že vůči všem stejně spravedlivý, bohužel, nebude.