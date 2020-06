Nenecháme sebou orat ani vláčet, vzkazují peticemi

Protestní pochody, happeningy, petice, nespokojená prohlášení. To vše lze s trochou nadsázky shrnout do „škatulky“ projevy občanské neposlušnosti, kterých se v poslední době vyskytuje v našem regionu povícero. A je to dobře, či přesněji, velmi dobře.

Šéfredaktor Slováckého deníku Pavel Bohun | Foto: DENÍK/Jan Karásek