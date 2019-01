Šlo by to, ale nejde to...

Uherské Hradiště - „Sice by to bylo dobré a pomohlo by nám to všem, ale zákon to neumožňuje.“

Martin Nevyjel, šéfredaktor Deníků střední a východní Moravy. | Foto: DENÍK/archiv

Rudnu vzteky, když takovou větu slyším. V minulém režimu často vystihovala smutnou realitu strnulé doby. V třetím tisíciletí, jak jsem se až do středy mylně domníval, funguje už jen jako obezlička pro neschopné jedince. Vyvedla mne z toho parta vědců kolem profesora Antonína Píšťka, která na kunovickém letišti křtila prototyp bezpilotního letounu. „Kdy budou létat letadla bez pilotů?“ ptali se týmu vývojářů zvědaví novináři. „Až to dovolí legislativa,“ vracel úder Píštěk. To snad špatně slyším, proletělo mi hlavou. Ale ne, profesor svou odpověď znovu zopakoval. No pane jo, tak to je skutečná paráda. Letadla bez pilotů nemohou létat, jelikož to zákon zakazuje. Jaký je k tomuto zákazu asi tak důvod? Přemítal jsem nad ním dlouho, ale žádný kloudný jsem nenašel. Zase vyplul na povrch jeden z kocourkovských legislativních unikátů. Ještěže naši páni legislativci nezakázali „bezpilotní“ hledačky min a dálkově řízené roboty na zkoumání výbušnin. Logiku by to přeci mělo… proč tam člověka neposlat, když je to tak krásně zbytečné… Související článek: Nad Kunovicemi poprvé zakroužil Marabu

Autor: Martin Nevyjel