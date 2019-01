Uherské Hradiště - Dnes jdu na divadelní ples. Nejsem extrémním milovníkem parketů a rób, ale tuto společenskou akci si nikdy ujít nenechám.

Martin Nevyjel, šéfredaktor Deníků střední a východní Moravy. | Foto: DENÍK/archiv

Mimo povinnost, kterou na plese pravidelně plním (předávání cen Největší z pierotů), se snažím užít si plesání se vším všudy. Navoním se, obleču se, dám si víno, občas tančím a hlavně nakoupím lístky do tomboly. A v ní jsem tradičně úspěšný. Přesněji bych měl říct trapně úspěšný. Přede dvěma lety jsem vyhrál koupelnový set. Moderátor večera, kamarád David Vacke, sál pobavil tím, že je to domluveno, protože právě rekonstruuji byt. Vloni jsem zase nakoupil lístky. A zase jsem vyhrál. A zase koupelnový set. Nový moderátor, David Vaculík, si pamatoval, že jsem stejnou cenu vyhrál i posledně. Sál se proto bavil jeho poznámkami o náhodě, či snad korupci. Trn z paty mi vytrhl druhý los, na ten jsem vyhrál cenu, kterou jsem do tomboly sám dal. Už se těším na dnešní tombolu…