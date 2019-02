Dobrý den, Slovácko

Uherské Hradiště - „Vy jste ze Slovácka? Ale to my dobře známe. Jezdíme tam na zabijačku, pro slivovici a do sklípků na vínečko. Tam se vám, panečku, žije!“ slyšel jsem už mnohokrát z úst lidí bydlících za hranicemi našeho regionu.

Pavel Bohun | Foto: DENÍK/Milan Zámečník

No a podobně iluzorním se pro ně stalo Slovácko také o uplynulém víkendu. Vypitá řeka burčáku a metráky snědených zabijačkových specialit byly toho jasným důkazem. Můžeme se jim pak divit? Související článek: Uherské Hradiště: vypil se bazén burčáku a vína

Autor: Pavel Bohun