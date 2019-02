Uherské Hradiště - Že se staví obchvat Bánova, toho si musel všimnout každý, kdo v posledních dvou letech alespoň jednou jel směrem na Starý Hrozenkov. Po jeho otevření si alespoň místní budou moct konečně oddechnout a nepřemýšlet nad tím, kdy se zase stane nějaká nehoda.

Jitka Cilečková | Foto: DENÍK/Milena Marešová

Kvůli této stavbě se uzavře silnice mezi Bánovem a Suchou Lozí. Kvůli ní by měli problémy hlavně cestující využívající autobusovou dopravu, cesta by se jim natáhla až o několik desítek minut. Naštěstí našli starostové obou obcí a Ředitelství silnic a dálnic České republiky společnou řeč a vymysleli jednoduché řešení, které navíc přinese pozitiva i do budoucna. Zpevněnou cestu kolem Ordějova budou moci lidé využívat i po skončení uzavírky. A pak že se politici na ničem neshodnou… Jen tak dál!

Jitka Cilečková

Čtěte také:

Suchá Loz: cesta do Bánova se i přes uzavírku neprodlouží