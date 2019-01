Uherské Hradiště - Když jsem poprvé četla o hodinovém manželovi, hned zkraje mě napadlo, stejně jako spoustu dalších lidí, že se to bude týkat zřejmě nějakých erotických služeb. Na internetu byla ale tato služba zařazená do kategorie řemeslníci. Takže mě přirozeně hned zajímalo, co asi takový člověk dělá.

Jitka Cilečková | Foto: DENÍK/Milena Marešová

V popisu jeho práce bylo uvedeno, že například vyměňuje žárovky, popraskané obklady, sestavuje poličky nebo třeba vymaluje. Se spoustou těchto věcí mi sice pomůžou rodinní příslušníci nebo přátelé, ale co kdybych byla sama? V tom případě bych s největší pravděpodobností určitě obětovala ty dvě tři stovky a hodinového manžela si objednala. Samozřejmě že jen na výměnu žárovky by to asi nebylo, ale určitě bych ho využila.

Když si představíte, že takový pomocník za dvě hodiny zvládne tolik práce co řemeslník, kterému za drobnou opravu, trvající deset minut, stejně také zaplatíte dost, myslím, že se to vyplatit musí. Není nad to, když vám takový univerzální všeuměl splní připravený seznam úkolů, před čímž se spořádaně přezuje a nakonec po sobě řádně uklidí .

Právě doma dokončujeme rekonstrukci bytu. Největším problémem bylo donutit řemeslníky, aby mi instalovali baterii do kuchyňského dřezu. Stolař, který mi sestavoval kuchyň, řekl, že je to práce toho, kdo mi rekonstruoval koupelnu. Tento řemeslník zase tvrdil, že je to práce stolaře. Nakonec pomohlo až málem prošení. To by se mi s hodinovým manželem určitě nestalo.

Když jsem po odchodu řemeslníků zjistila, že mám dlažbu nehezky položenou, prasklou obkládačku na toaletě a hlavně skvrny na podlaze, které nejdou umýt, zděsila jsem se. Navíc jsem po nich musela uklízet nepořádek s vědomím, že se ti lidé stejně budou muset vrátit, aby svou práci předělali. V té chvíli jsem si říkala, že by určitě stálo za to mít k dispozici celou armádu takových hodinových manželů. Je docela možné, že by brali práci jiným řemeslníkům, ale třeba by se pak zvedla i úroveň těch takzvaných odborníků. Ti by si poté velice rychle uvědomili, že nejsou nenahraditelní.

Jitka Cilečková

Čtěte také:

Hodinový manžel? Seznamte se