Rvačka dvou žáků ZŠ hýbe Buchlovicemi. Otázkou zůstává, zda šlo o rvačku v pravém smyslu slova, nebo o útok silnějšího na slabšího. Vše vypadá zdánlivě jednoduše, desetiletý chlapec dostal několik tvrdých ran od staršího kluka, a problém je na světě.

Redaktor Slováckého deníku Oleg Kapinus. | Foto: DENÍK/Michael Lapčík

Zda ale bylo všechno skutečně tak jednoduché, kdo rvačku vyprovokoval a co události předcházelo, o tom lze zatím jen spekulovat. Objasnění podobných otazníků je nyní na policii. Ať ale vyšetřování dopadne jakkoliv, jisté je, že násilí v každé podobě by nemělo být přehlíženo. Musím souhlasit s trenérem fotbalistů Jiřím Moravčíkem, který napadeného hocha pravidelně potkává na hřišti. Ten se domnívá, že o konfliktu by se mělo otevřeně mluvit, a to především v buchlovické škole. Jen tak lze podobným excesům předejít. Zamést takový případ „pod koberec" není žádné řešení. Naopak, dává to nebezpečné možnosti dalším potenciálním rváčům.

