Šéfredaktor Slováckého deníku Pavel Bohun | Foto: DENÍK/Jan Karásek

Slovácko na sebe opět strhlo pozornost veřejnosti, když se vítěz soutěže Vesnice roku ze Zlínského kraje, slovácká obec Ostrožská Lhota, stala také celorepublikovým šampionem tohoto klání. Ve 27 ročnících totiž bralo vítěznou zlatou stuhu sedm obcí ze Zlínského kraje, z nichž tři byly z okresu Uherské Hradiště.

Tchán z Valašska se mě ptal, jak je to možné, že jsme v této soutěži tak úspěšní právě my ze Slovácka, prý za to určitě vděčíme svým krojům a upraveným domům i ulicím v obcích. Musel jsem mu vysvětlit, že více než kroje a útulné prostředí, stojí za vítěznými taženími v jednotlivých ročnících Vesnice roku nepřehlédnutelná pohoda i košatý spolkový a zájmový život obyvatel. Občanská vybavenost a úhledný ráz obce jsou spíše samozřejmostí, s níž by do soutěže měli vstupovat všichni přihlášení.

Nástavbu, která nakonec rozhoduje o vítězích, tu je třeba hledat v srdcích lidí, upřímnosti jejich aktivit a rozmanité zájmové činnosti propojené soudržností obyvatel. A jak je vidět, právě těchto životních devíz se v našem regionu zatím nachází nejvíc a toho si my na Slovácku považujeme.