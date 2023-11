Šéfredaktor Slováckého deníku Pavel Bohun | Foto: DENÍK/Jan Karásek

Více než 200 jich pak unesli a doposud je vězní a drží jako rukojmí. Izraelská vojenská reakce na sebe nenechala dlouho čekat a po masivním ostřelování palestinské enklávy tam ze strany Izraelců začala očekávaná nekompromisní likvidace všeho, co má jakoukoliv souvislost s hnutím Hamas. Gest podpory se však ve světě Izrael dočkal ve velmi omezené míře.

Naopak, útok hrdlořezů z Hamasu na bezbranné lidi neodsoudila ani OSN, což je na pováženou. Jejich vraždění začalo být naopak relativizováno a protiizraelské demonstrace ve městech Evropské unie naznačují otevřený odpor Arabů vůči Izraelcům a nezastírané sympatie vůči Hamasu.

Něco se děje. Tichou i hlasitou podporu má barbarství také ze strany mnoha přistěhovalců v Evropě, kterým často chybí respekt vůči civilizačním a kulturním pravidlům v zemích, které je přijaly. Jak dlouho nám to bude lhostejné? Nárůst antisemitismu by měl být dostatečným varovným signálem. Je normální vracet se z 21. století daleko do minulosti? Rozhodně to není normální ani bezpečné.