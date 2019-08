Za příkladnou propagaci vědy, víry a vesmíru mu při jeho návštěvě vesnice udělila čestné občanství.

Přestože nesouhlasím s celou řadou vyjádření Českého klubu skeptiků Sisyfos, jehož je Jiří Grygar zakládajícím členem, musím přiznat, že si tohoto vzácného člověka vážím pro většinu jeho ostatních názorů, za nimiž si celoživotně stojí, a jsem rád, že svojí pravidelnou přítomností v našem regionu dává jeho obyvatelům najevo svou přízeň.

Za důležité politické prohlášení Jiřího Grygara lze považovat to z ledna 2015, kdy uvedl, že primární vina za anexi Krymu a za válku na východní Ukrajině leží na ruské vládě a parlamentu, kteří obě agrese rozpoutali, ale i na většině ruské veřejnosti, jež s těmito mezinárodními zločiny nadšeně souhlasí.

Vinu však Grygar přisuzuje také OSN, EU a USA, jimž vyčítá, že se nedokázali rozhoupat ke tvrdé reakci vůči Rusku. Srozumitelný signál veřejnosti vyslal Jiří Grygar i tím, že v roce 2016 se na vlastní žádost nechal vyškrtnout ze seznamu osob, které doporučoval Parlament ČR k udělení státního vyznamenání prezidentem Milošem Zemanem.

A málokdo ví, že to nebylo jediné ocenění, které Grygar kdy odmítl přijat. O to více nás může těšit, že se tento průvodce úžasným televizním dokumentem Okna vesmíru dokořán cítí poctěn za své přijetí do síně blatnických osobností.