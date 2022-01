Co bylo před jeho příchodem, jako by ani nebylo. S odchodem starého roku jsme smazali všechno minulé a s tím novým jsme začali všechno od prvopočátku, od Adama.

Svým zimním časem nás nový rok napřed začal dobře otužovat, abychom byli po celičký letošní rok zdraví, silní a schopní. Tak se k nám tedy ten nový rok docela vnutil. Ten nový rok nám připadá jako ta tradičně známá novoroční figurka kominíka pro štěstí.

Rekvizitou mu byl pod rameno prostrčený žebřík. Pokud jej postavil někde o stěnu zdi, která byla už z minulých let dost silná a pevná, aby nás udržela, budeme po jeho příčlích znovu vysoko stoupat. Nic jiného se se žebříkem dělat nedá; k čemu by tu ostatně byl? Aby se nám v tom letošním roce opravdu po tom pomyslném žebříku dobře stoupalo, to si všichni a jeden druhému přejme. Je to další cesta k dobré budoucnosti.