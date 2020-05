Masakr připomíná památník

Připadá mi to, jako by to bylo nedávno, ačkoliv je tomu už pětašedesát let. Se svým dědečkem a tátou jsem poprvé jako třináctiletý kluk navštívil Vápenice za obcí Salaš. V údolí mezi svahy chřibských lesů, jakoby potaženém zeleným sametem, probublával potůček Salaška.

Památník padlých a společný hrob salašských hrdinů na místním hřbitově. | Foto: Deník / Zdeněk Skalička