Už nějakou dobu se v západní civilizaci začíná prosazovat takzvaná sociální vyváženost, která je momentálně v naší společnosti velmi v kurzu.

Ve snaze nepoškodit žádnou minoritu, se však často dopouštíme přešlapů a manipulací, které nás a naše tradice spíš poškozují, než aby byly přínosem.

Například není možné považovat za správné, když se kvůli tomuto „trendy fenoménu“ překrucují dějiny, jak k tomu došlo v britské televizi Channel 5.

Ta začátkem června odvysílala minisérii s názvem Anne Boleyn, kde manželku anglického krále Jindřicha VIII. Tudora ztvárňuje černošská herečka Jodie Turner-Smith. Problém je v tom, že anglická královna Anna Boleynová ve skutečnosti nebyla černoškou ale běloškou.

Z mého pohledu, pokud nejde o fikci, jde o historicky zcela nepřijatelné faux pax. Vůbec si nedokážu představit, že by kvůli společenské vyváženosti byli v nějakém evropském či americkém snímku prezentováni například věrozvěstové Cyril s Metodějem jako Asiaté nebo Martin Luther King jako Eskymák, a to jen proto, že si to zrovna doba žádá.

Křivení historické reality kvůli podvolování se globálnímu uvažování, je pro mě nepřijatelné. Podle mého názoru jde totiž o cestu, která naši civilizaci vede do pekel, tak jak tomu bylo v našich dějinách pokaždé, kdy lidé začali povyšovat lež na pravdu.