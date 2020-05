Jeho propagátorkou byla Alice Masaryková a symbolem tohoto svátku byla kvetoucí snítka jabloně. V zajetí celostátních oslav Mezinárodního dne žen se na květnový Svátek matek začalo zapomínat a na několik desetiletí zmizel nejen z kalendáře, ale i z povědomí široké veřejnosti. Po revoluci v roce 1989 začal u nás Svátek matek opět nabývat na významu. Jen těžko může někdo říci, že zná větší hrdiny všedního života, než jsou matky.

Neznám větší skromnosti, obětavosti, statečnosti než projevuje máma vůči svým dětem a rodině. Kdyby bylo možné postavit ten největší, nejhonosnější a nejkrásnější pomník, pak by patřil právě maminkám. Maminka. S tímto slovem je spojeno to nejkrásnější, co známe: tichý klid domova, prádlo vonící sluncem, šťastné dětství svých ratolestí, ale i starostlivá tvář sklánějící se matky nad nemocným dítětem.

Při vyřčení slova maminka to voní mléčnou vůní kojenců a čerstvě vyžehlených plenek. Ozývá se z něho lyrická melodie večerních ukolébavek a slova pohádek, otevírající dětský svět dobra a zla, v němž dobro vždycky zvítězí nad zlem. Jestliže maminky, mamičky, mamky či mámy dostanou v neděli k svátku jakoukoliv kytičku jarních květů, poví jim víc, než sáhodlouhé řečnění.