Šéfredaktor Slováckého deníku Pavel Bohun | Foto: DENÍK/Jan Karásek

Čerstvě zveřejněné výsledky ankety Osobnost Moravy 2023 hlásí, že se jejím vítězem stal malíř, litograf, tiskař, ochotník i zemědělec František Pavlica z Hroznové Lhoty na Slovácku.

Po publicistovi a spisovateli Jiřím Jilíkovi, hudebníku a skladateli Jiřím Pavlicovi a amatérském meteorologovi Michalu Viktorínovi je to v osmileté historii této ankety čtvrtý člověk ze Slovácka, jenž v ní dokázal zvítězit. Obdržel 4027 hlasů z celkového počtu 14023, které letos lidé do ankety poslali.

Musím přiznat, že shodou okolností dobře znám půvabné obrázky Františka Pavlici, a nejen to, i vyprávění o vojšických plenérech, které pro kamarády výtvarníky organizuje. A to z daleka není všechno, co tento mimořádně všestranný člověk obsáhne. Angažuje se také se svojí ženou ve vyhlášeném Hroznolhotském ochotnickém spolku Hrozen a k tomu všemu je také vyhlášeným výrobcem došků, například pro usedlosti v muzeích.

K této hromadě aktivit má však navíc bohatství ve své povaze. Je to upřímný a kamarádský člověk, což málokomu unikne, když jej potká někde na vernisáži, na prknech, která znamenají svět anebo při sklizni obilí. Dobré lidi, aby v dnešní době jeden pohledal – nikdy jich nebude dost, a proto mě vždy potěší, když si některého z nich lidé nejenže všímají, ale rovněž to občas dají nepřehlédnutelně najevo…