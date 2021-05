Paniku a pohoršení na tuzemském i zahraničním fóru před pár dny rozpoutala zpráva naší Bezpečnostní informační služby, že prsty ve výbuchu měli mít ruští špióni.

A zatímco jsme kvůli tomu vyhostili18 zaměstnanců ruského velvyslanectví v Praze i s jejich rodinami, o den později bylo z českého zastupitelského úřadu v Moskvě pro změnu vypoklonkováno 20 našich lidí.

Navíc k této politické rošádě došlo v době, kdy má Rusko mezinárodní vztahy na bodu mrazu nejen s námi, ale také s dalšími zeměmi Evropy i jinde ve světě.

Ke kauze ruských rozvědčíků údajně operujících ve Vrběticích se už vyjádřil kdekdo. S velkým napětím se však očekávají slova toho, který si dává načas ze všech nejvíc – prezidenta Zemana.

Ne že by na jeho prohlášení nějak extra záleželo, přesto je celá naše země napjatá, kdo to od něj v neděli schytá. Málokdo však v tomto případě počítá s tím, že by kartáč mohl dostat Zemanův oblíbenec Vladimír Putin.

Podle mého soudu si úspěch BIS vypije její ředitel Koudelka, jenž se stal Zemanovi už tradičním fackovacím panákem.