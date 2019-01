Každý svět má naději stát se lepším

Zdá se, jakoby náš svět úplně zdivočel a pozvolna mířil ke své definitivní zkáze. Alespoň tak líčí současná média obrázek dění na naší planetě. No a vůbec nemusejí být daleko od pravdy. Mrazit by nás mělo z nepřehlédnutelného vzestupu zla a míry, s jakou útočí na naše vědomí. Na mysli nemám jen hrdlořezy, kteří středověkým způsobem v arabských zemích popravují lidi za to, odkud pocházejí, nebo za to, že vyznávají jinou víru než jejich kati.

Pavel Bohun | Foto: DENÍK/Milan Zámečník

Dochází i k tomu, že v důsledku zvěrských masakrů na Blízkém východě a v Africe se postupně radikalizují a stávají xenofobně uvažujícími rovněž mírumilovní lidé. Zlu, ofenzívně masírujícímu naše uvažování už jen tím, že o něm média informují, začínají jako první podléhat ti nejslabší z nás. Častěji než jindy proto dnes dochází ke zkratovitému jednání s vražednými následky u jedinců žijících v nekonfliktním prostředí civilizovanějších kontinentů. Pak jsme svědky událostí, nad nimiž zůstává rozum stát. V doposud bezúhonném pilotovi letadla se cosi zničehonic blokne a on pak v Alpách sebevražedně navede stroj se 150 lidmi na palubě do náručí smrti. Jiný muž, o měsíc dřív ve městě učitele národů Komenského, se také odhodlává k hrůznému činu a ve snaze upoutat pozornost společnosti na své osobní křivdy postřílí v restauraci osm nevinných lidí a pak také sebe… Ať to však se společností jakkoliv nevypadá růžově, jsem přesvědčen, že stále existuje naděje na budoucnost světa, v němž se zlo dá na ústup. Nevěříte? Ani já jsem nevěřil, že se Antonie Chrástecká a Hana Humpálová, unesené v Pakistánu neznámými ozbrojenci, někdy živé a zdravé setkají se svými rodiči. Vidíte, a o víkendu se tak, po jejich dvouletém věznění, stalo.

