Šéfredaktor Slováckého deníku Pavel Bohun | Foto: DENÍK/Jan Karásek

Vzácnou shodou okolností došlo ve stejný čas v pondělí odpoledne v Uherském Hradišti ke dvěma událostem, které tam následně zaznamenaly tisíce lidí.

V důsledku větrného poryvu se z košatého platanu javorolistého odlomila dlouhá, mnohametráková haluz a zřítila se na chodník a dál až do půli silnice v mimořádně frekventované Nádražní ulici. Vzápětí na to zůstalo celé centrum města bez elektřiny. V té chvíli si lidé výpadek proudu dávali do spojitosti právě se zřícením odlomené větve.

Ta však, jak se ukázalo, svojí vahou „jen“ zcela zdeformovala dopravní značku, což bylo výmluvnou ukázkou toho, co by se stalo, kdyby inkriminovaným místem právě někdo procházel, nebo projížděl. E.ON mi krátce na to potvrdil, že elektřina do některých částí města neproudí kvůli závadě na kabelu, ale že už kolem 18. hodiny budou její dodávky obnoveny.

To však nebyla tak úplně pravda. Svými emaily mi to v noci dávali najevo naštvaní lidé ze Sadů a ze Štěpnic a druhý den ráno s omluvou také mluvčí oné energetické společnosti.

Já si ale následně uvědomil, že ono se sice zas až tolik nestalo, když nám pár hodin v domácnostech nefungovaly spotřebiče, anebo pokud pád zlomené haluze odskákala jen plechová značka.

Vždyť přece moc dobře víme, jakých šlamastyk nám osud dokáže v životě přichystat, stačí se jen dívat kolem sebe. Přesto si ale myslím, že bychom i nenadálou situaci bez fatálních následků měli umět brát s pokorou a jako zkušenost, co myslíte…