Deník se ptal lidí, jaká témata hýbou regiony, a co by mohlo rozhodovat o tom, jaké typy osobností budou od podzimu naši zemi řídit na lokální úrovni.

Přání oslovených se projevila bez nějakých vytáček a složitostí. Dlouhodobě odmítají spekulanty, výtlakáře profitu pro vlastní kapsu či partaje i falešné hráče. Preferují lidi slušné, poctivé, vzdělané a schopné sebereflexe. Přejí si, aby na radnicích seděli ti, co mají v srdci lidskost a ochotu sloužit spoluobčanům. Počítají také s kandidáty bezúhonnými, schopnými, za nimiž jsou vidět činy.

Stopu v životě za sebou vytváří každý z nás, a tak doufejme v to, že voliči si stopy kandidátů na volebních seznamech správně přečtou. Žijeme totiž v době, kdy se mafiáni dokážou v mlze času proměňovat a jako chameleoni se přizpůsobovat svému aktuálnímu okolí.

Trvalým problémem naší společnosti je pak neschopnost poučit se z vlastních škobrtnutí. Bohužel se obávám, že to je hlavním důvodem pro to, že se třicet let motáme v kruhu nepoučitelnosti. A od toho nás doposud nedokázala spasit ani ústa plná demokracie…

