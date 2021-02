„Tak už tu zase máme druhého února, paní Müllerová,“ řekl by možná Josef Švejk, sedíc u kamen.

„Jedna z prvních únorových pranostik praví: Kde se na Hromnice světí hromničky a jimi se za bouřky svítí, tam blesk a hrom neuškodí,“ poznamenala by možná Švejkova paní domácí.

Vzpomínám si, jak jsem před sedmdesáti lety chodil na Hromnice se svými babičkami do stupavského kostela, kde nejen jim pan farář pokropil svěcenou vodou ozdobné svíčky, zvané hromničky. Ony si je po návratu domů daly do svícnů ve svých světnicích. Při bouřkách dávaly posvěcené hromničky do okna, aby jim zažehnuté svíčky ochránily jejich domky před blesky.

