Důvodem hybridních tlaků na ně je výhradně zištný záměr. Moc dobře totiž víme, jak silnou a zodpovědnou voličskou základnou armáda penzistů je. Boj o ni proto nejčastěji vyhrávají ti, kteří se jí dokážou vlichotit tím, co chtějí slyšet…

A to nemluvím o praktikách politiků, kupujících si seniory předvolebními peněžními bonusy, o to nepřehlédnutelnějšími, o co víc je na dohled volební termín. No a ten letošní se nám přibližuje mílovými kroky. Proto těch tanečků kolem tohoto významného zástupu voličů přibývá raketovou rychlostí.

Peníze nejsou všechno, když je máš. A právě o nich – trumfech, které dokážou život vyšperkovat působivým pozlátkem, rozhoduje naše vláda.

Ta v posledních letech nemá potíž s velkorysým rozdáváním financí, aniž by nějak fatálně řešila, kdo takto nasekané dluhy bude muset jednou zaplatit.

A proč by také měla, když tato povinnost stejně spadne na bedra vlád budoucích a dnešní vládnoucí garnitura už za to nebude cítit žádnou odpovědnost, v duchu rčení: „Po nás potopa.“