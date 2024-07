Doslova snový je výčet hvězdných kapel a interpretů, jejichž hudba a zpěv budou od čtvrtka 11. července do neděle 14. července ve Vizovicích lahodit uchu nejednoho z nás posluchačů tvrdé muziky. Při svém 20. výročí tam monstrózní festival Masters of Rock letos představí takové hvězdy, jako jsou frontman Iron Maiden Bruce Dickinson, přezdívaný kvůli svému pronikavému zpěvu také jako siréna. Anglické heavymetalové Judast Priest, kapelu známou mimo jiné svým hitem Breaking the Law, který v 80. letech minulého století u nás na Moravě zlidověl v podání nejedné bigbeatové kapely.

O velké finále se pak v neděli v noci postarají němečtí Accept. Ti nás teenagery v osmdesátkách fascinovali svými legendárními alby Balls to the Wall, Restless and Wild nebo Metal Heart, postavenými na nenapodobitelném chrapláku Udo Dirksneidera.

Vizovice se na chvíli promění v Mekku hardrocku a všech možných odnoží metalu. Z pohledu nás padesátníků půjde o mysteriózní surfování na hudebních vlnách z období našich mladých let. Díky za to, že se na festivalu Masters of Rock můžeme do těch úžasných časů každý rok na čtyři dny vrátit…