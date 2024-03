Šéfredaktor Slováckého deníku Pavel Bohun | Foto: DENÍK/Jan Karásek

Jednou z nevábně vyhlížejících budov v centru Uherského Hradiště je objekt místních lázní, který už tři desítky let chátrá. Poté, co na to poukázal Deník, včetně zveřejnění informace, že nový vlastník se chystá dům rekonstruovat, se na sociálních sítích rozproudila zajímavá debata, v níž nechybí ani úsměvné vzpomínky pamětníků časů, kdy lázně ještě sloužily veřejnosti. Na straně jedné těch kritických: „Tak teď se mi vybavil ten štiplavý odér z chlóru. Povinné plavání 2. třída. Traumatické zážitky z výcviku. Osmdesátá léta. Namachrovaný cholerický plavčík a jeho metody,“ čílí se jedna z přispěvatelek a další jí dává za pravdu.

Opačného názoru jsou jiní diskutující: „Moje mládí. Krásné vzpomínky. Pamatujete si ty dva malé bazénky? Jeden s teplou a jeden se studenou vodou? Vždycky jsme přeskakovali z jednoho do druhého.“

Pozitivní v debatě kolem lázní je už to, že ji lidé vedou a to nejen na facebookovém portálu Co mě štve i těší v Uherském Hradišti. Mnozí z nás tak prostřednictvím pamětníků mohou nahlédnout do nedaleké minulosti místa, kolem kterého jsme roky třeba jen procházeli, nemaje tušení, jaký genius loci vlastně skrývá…