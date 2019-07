Pravidelně zaplňované Masarykovo náměstí tak svědčilo nejen o pořadatelsky trefném výběru kapel, ale také o ekonomicky úrodném období v peněženkách návštěvníků festivalu. Pivo totiž nejen v obřím stanu doslova teklo proudem.

A která že věková kategorie měla v publiku navrch?

To záleželo na tom, kdo právě udával rytmus u mikrofonů. No a v případě koncertu valašské kapely Fleret se na to moderátorka těsně před jeho začátkem bez rozpaků zeptala.

„Ozvěte se všichni, kdo máte více než 20,30,40 let,“ loudila postupně z davu.

Nejhlasitěji se na tu výzvu přihlásili ke svému věku ti více než čtyřicetiletí. Mezi přítomnými jich byla evidentní většina. Holt, fenomén Husákových dětí je stále ještě nepřehlédnutelný.