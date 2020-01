Jako bumerang se vracívá na mediální přetřes téma zchátralé uherskohradišťské věznice. A nejinak je tomu na startu nového roku i desetiletí. Nutno však přiznat zcela zásadní posun.

Šéfredaktor Slováckého deníku Pavel Bohun | Foto: DENÍK/Jan Karásek

K němu došlo v tomto případě během uplynulých pěti let tak, že klíčovým způsobem kauzu potlačila směrem k jejímu vyřešení Babišova vládní administrativa. Pravdou tak zůstává, že nechvalně známý skomírající vězeňský areál uprostřed skvostně vyšolichaných uherskohradišťských fasád, by zůstal ve své zchátralosti zapomenut, pokud by se hybatelem událostí nestala páka nejsilnější, tedy ta vládní.